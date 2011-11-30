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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Тимо Антила

Дата рождения:
22.09.1980
Гражданство:
  Финляндия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 59 0
2.12.2011 Спринт 10 км 77 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 54 0
10.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 54 0
11.12.2011 Эстафета 4х7,5 км 21 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 83 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 62 0
14.01.2012 Спринт 10 км 89 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 77 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 58 0
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 48 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 51 0
12.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 39 2
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 16 -
3.03.2012 Спринт 10 км 82 0
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 80 0
9.03.2012 Эстафета 4х7,5 км 20 -
06 марта

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