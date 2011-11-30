Биатлон / Профиль спортсмена
Тимо Антила
- Дата рождения:
- 22.09.1980
- Гражданство:
- Финляндия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|59
|0
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|77
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|54
|0
|10.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|54
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|21
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|83
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|62
|0
|14.01.2012
|Спринт 10 км
|89
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|77
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|58
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|48
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|51
|0
|12.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|39
|2
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|16
|-
|3.03.2012
|Спринт 10 км
|82
|0
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|80
|0
|9.03.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|20
|-