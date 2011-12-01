Биатлон / Профиль спортсмена
Катя Халлер
- Дата рождения:
- 12.01.1981
- Гражданство:
- Италия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|25
|16
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|61
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|62
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|90
|0
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|5
|40
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|47
|0
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|57
|0
|15.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|45
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|23
|18
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|22.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|29
|12
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|24
|17
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|48
|0
|12.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|44
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|9
|-
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|48
|0
|4.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|56
|0
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|76
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|12
|-