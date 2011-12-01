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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Катя Халлер

Катя Халлер

Дата рождения:
12.01.1981
Гражданство:
  Италия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 25 16
3.12.2011 Спринт 7,5 км 61 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 62 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 90 0
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 5 40
8.01.2012 Спринт 7,5 км 9 32
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 47 0
13.01.2012 Спринт 7,5 км 57 0
15.01.2012 Гонка преследования 10 км 45 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 23 18
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 7 -
22.01.2012 Масс-старт 12,5 км 29 12
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 22 19
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 24 17
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 48 0
12.02.2012 Гонка преследования 10 км 44 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 9 -
3.03.2012 Спринт 7,5 км 48 0
4.03.2012 Гонка преследования 10 км 56 0
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 76 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 12 -
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