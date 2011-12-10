Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Рене-Лоран Виллермоз

Дата рождения:
26.10.1977
Гражданство:
  Италия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 20 км 25 16
11.12.2011 Спринт 10 км 17 24
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 3 -
16.12.2011 Спринт 10 км 6 38
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 39 2
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 8 34
8.01.2012 Спринт 10 км 22 19
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2012 Спринт 10 км 2 54
14.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 7 36
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 24 17
22.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 12 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 47 0
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 49 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2012 Смешанная эстафета 10 -
11.02.2012 Спринт 10 км 21 20
12.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 38 3
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 72 0
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана