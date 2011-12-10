Биатлон / Профиль спортсмена
Рене-Лоран Виллермоз
- Дата рождения:
- 26.10.1977
- Гражданство:
- Италия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|25
|16
|11.12.2011
|Спринт 10 км
|17
|24
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|3
|-
|16.12.2011
|Спринт 10 км
|6
|38
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|39
|2
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|8
|34
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|22
|19
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|2
|54
|14.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|7
|36
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|24
|17
|22.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|12
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|47
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|49
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2012
|Смешанная эстафета
|10
|-
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|21
|20
|12.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|38
|3
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|72
|0