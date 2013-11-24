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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Евгений Абраменко

Дата рождения:
26.02.1987
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 8 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 23 18
30.11.2013 Спринт 64 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 63 0
7.12.2013 Эстафета 15 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 15 -
14.12.2013 Спринт 43 0
15.12.2013 Гонка преследования 36 5
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 58 0
4.01.2014 Гонка преследования 55 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 26 15
12.01.2014 Гонка преследования 28 13
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2014 Эстафета 7 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 56
10.02.2014 Гонка преследования 51
13.02.2014 Индивидуальная гонка 53
19.02.2014 Смешанная эстафета 11 -
22.02.2014 Эстафета 13 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 65 0
15.03.2014 Спринт 61 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 69 0
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