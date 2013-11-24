Биатлон / Профиль спортсмена
Евгений Абраменко
- Дата рождения:
- 26.02.1987
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|8
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|23
|18
|30.11.2013
|Спринт
|64
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|63
|0
|7.12.2013
|Эстафета
|15
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|15
|-
|14.12.2013
|Спринт
|43
|0
|15.12.2013
|Гонка преследования
|36
|5
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|58
|0
|4.01.2014
|Гонка преследования
|55
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|26
|15
|12.01.2014
|Гонка преследования
|28
|13
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2014
|Эстафета
|7
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|56
|10.02.2014
|Гонка преследования
|51
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|53
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|11
|-
|22.02.2014
|Эстафета
|13
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|65
|0
|15.03.2014
|Спринт
|61
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|69
|0