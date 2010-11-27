Биатлон / Профиль спортсмена
Ольга Назарова
- Дата рождения:
- 27.08.1977
- Гражданство:
- Белоруссия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|28.11.2010
|Спринт 7,5 км
|38
|3
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|65
|0
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|27
|14
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|10
|31
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|48
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|40
|1
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|16
|25
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|36
|5
|6.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|47
|0
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 7,5 км
|55
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|58
|0