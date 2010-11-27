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Биатлон / Профиль спортсмена
Ольга Назарова

Ольга Назарова

Дата рождения:
27.08.1977
Гражданство:
  Белоруссия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 29 12
28.11.2010 Спринт 7,5 км 38 3
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 65 0
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 27 14
12.12.2010 Спринт 7,5 км 10 31
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 48 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 40 1
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 16 25
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 36 5
6.02.2011 Гонка преследования 10 км 47 0
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 7,5 км 55 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 58 0
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