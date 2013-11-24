Биатлон / Профиль спортсмена
Сергей Новиков
- Дата рождения:
- 27.04.1979
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|8
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|63
|0
|30.11.2013
|Спринт
|44
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|85
|0
|7.12.2013
|Эстафета
|15
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|15
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|60
|0
|4.01.2014
|Гонка преследования
|43
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|60
|0
|12.01.2014
|Гонка преследования
|54
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Спринт
|31
|10
|18.01.2014
|Гонка преследования
|48
|0
|19.01.2014
|Эстафета
|7
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|33
|10.02.2014
|Гонка преследования
|50
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|54
|22.02.2014
|Эстафета
|13
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|74
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.03.2014
|Спринт
|71
|0