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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Сергей Новиков

Дата рождения:
27.04.1979
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 8 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 63 0
30.11.2013 Спринт 44 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 85 0
7.12.2013 Эстафета 15 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 15 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 60 0
4.01.2014 Гонка преследования 43 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 60 0
12.01.2014 Гонка преследования 54 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Спринт 31 10
18.01.2014 Гонка преследования 48 0
19.01.2014 Эстафета 7 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 33
10.02.2014 Гонка преследования 50
13.02.2014 Индивидуальная гонка 54
22.02.2014 Эстафета 13 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 74 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.03.2014 Спринт 71 0
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