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Биатлон / Профиль спортсмена

Рустам Валиуллин

Дата рождения:
24.06.1976
Гражданство:
  Белоруссия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 50 0
4.12.2010 Спринт 10 км 49 0
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 45 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 71 0
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 15 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 52 0
18.12.2010 Спринт 10 км 63 0
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2011 Спринт 10 км 18 23
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 78 0
14.01.2011 Спринт 10 км 60 0
16.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 50 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 44 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 10 км 69 0
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 57 0
06 марта

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