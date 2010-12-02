Биатлон / Профиль спортсмена
Рустам Валиуллин
- Дата рождения:
- 24.06.1976
- Гражданство:
- Белоруссия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|50
|0
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|49
|0
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|45
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|71
|0
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|15
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|52
|0
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|63
|0
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2011
|Спринт 10 км
|18
|23
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|78
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|60
|0
|16.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|50
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|44
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|69
|0
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|57
|0