Биатлон / Профиль спортсмена
Натан Смит
- Дата рождения:
- 25.12.1985
- Гражданство:
- Канада
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|37
|4
|2.12.2017
|Спринт
|24
|17
|3.12.2017
|Гонка преследования
|42
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|19
|22
|9.12.2017
|Гонка преследования
|31
|10
|10.12.2017
|Эстафета
|15
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|91
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|44
|12.02.2018
|Гонка преследования
|54
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|81