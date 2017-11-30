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Биатлон / Профиль спортсмена
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Натан Смит

Дата рождения:
25.12.1985
Гражданство:
  Канада
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 37 4
2.12.2017 Спринт 24 17
3.12.2017 Гонка преследования 42 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 19 22
9.12.2017 Гонка преследования 31 10
10.12.2017 Эстафета 15 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 91 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 44
12.02.2018 Гонка преследования 54
15.02.2018 Индивидуальная гонка 81
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