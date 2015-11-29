Биатлон / Профиль спортсмена
Зина Кочер
- Дата рождения:
- 15.12.1985
- Гражданство:
- Канада
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2015
|Смешанная эстафета
|9
|-
|3.12.2015
|Индивидуальная гонка
|98
|0
|5.12.2015
|Спринт
|27
|14
|6.12.2015
|Гонка преследования
|51
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Смешанная эстафета
|13
|-
|12.12.2015
|Спринт
|19
|22
|13.12.2015
|Гонка преследования
|10
|31
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|5
|40
|19.12.2015
|Спринт
|6
|38
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|76
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Индивидуальная гонка
|94
|0
|17.01.2016
|Эстафета
|9
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2016
|Спринт
|66
|0
|24.01.2016
|Эстафета
|13
|-
|Кэнмор (Канада)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.02.2016
|Спринт
|56
|0
|Преск-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2016
|Спринт
|42
|0
|12.02.2016
|Гонка преследования
|46
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2016
|Спринт
|82
|0
|9.03.2016
|Индивидуальная гонка
|54
|0
|11.03.2016
|Эстафета
|15
|-