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Биатлон / Профиль спортсмена
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Зина Кочер

Зина Кочер

Дата рождения:
15.12.1985
Гражданство:
  Канада
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2015 Смешанная эстафета 9 -
3.12.2015 Индивидуальная гонка 98 0
5.12.2015 Спринт 27 14
6.12.2015 Гонка преследования 51 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Смешанная эстафета 13 -
12.12.2015 Спринт 19 22
13.12.2015 Гонка преследования 10 31
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 5 40
19.12.2015 Спринт 6 38
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 76 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Индивидуальная гонка 94 0
17.01.2016 Эстафета 9 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2016 Спринт 66 0
24.01.2016 Эстафета 13 -
Кэнмор (Канада)
Дата, время Гонка Место Очки
5.02.2016 Спринт 56 0
Преск-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2016 Спринт 42 0
12.02.2016 Гонка преследования 46 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2016 Спринт 82 0
9.03.2016 Индивидуальная гонка 54 0
11.03.2016 Эстафета 15 -
06 марта

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