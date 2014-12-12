Биатлон / Профиль спортсмена
Петер Докл
- Дата рождения:
- 11.01.1985
- Гражданство:
- Словения
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|78
|0
|13.12.2014
|Эстафета
|10
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2015
|Спринт
|96
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2015
|Спринт
|69
|0
|25.01.2015
|Эстафета
|12
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|11
|30
|8.02.2015
|Гонка преследования
|16
|25
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2015
|Эстафета
|12
|-