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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Петер Докл

Дата рождения:
11.01.1985
Гражданство:
  Словения
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 78 0
13.12.2014 Эстафета 10 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2015 Спринт 96 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2015 Спринт 69 0
25.01.2015 Эстафета 12 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 11 30
8.02.2015 Гонка преследования 16 25
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2015 Эстафета 12 -
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