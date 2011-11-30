Биатлон / Профиль спортсмена
Вася Рупник
- Дата рождения:
- 6.06.1977
- Гражданство:
- Словения
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|36
|5
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|66
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|89
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|11
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|82
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Спринт 10 км
|55
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|91
|0
|14.01.2012
|Спринт 10 км
|15
|26
|15.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|43
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|39
|2
|22.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|9
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|78
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|67
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 10 км
|71
|0
|9.03.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|14
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 10 км
|66
|0