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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Вася Рупник

Дата рождения:
6.06.1977
Гражданство:
  Словения
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 36 5
2.12.2011 Спринт 10 км 66 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 89 0
11.12.2011 Эстафета 4х7,5 км 11 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 82 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Спринт 10 км 55 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 91 0
14.01.2012 Спринт 10 км 15 26
15.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 43 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 39 2
22.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 9 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 78 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 67 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 10 км 71 0
9.03.2012 Эстафета 4х7,5 км 14 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 10 км 66 0
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