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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
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Сезон: 2010-2011

Янеж Марич

Дата рождения:
1.01.1975
Гражданство:
  Словения
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2014 Спринт 89 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2015 Эстафета 11 -
10.01.2015 Спринт 75 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.01.2015 Эстафета 7 -
17.01.2015 Спринт 76 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.02.2015 Смешанная эстафета 19 -
7.02.2015 Спринт 65 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 66 0
12.03.2015 Индивидуальная гонка 32 9
14.03.2015 Эстафета 8 -
06 марта

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