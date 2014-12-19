Биатлон / Профиль спортсмена
Янеж Марич
- Дата рождения:
- 1.01.1975
- Гражданство:
- Словения
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2014
|Спринт
|89
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2015
|Эстафета
|11
|-
|10.01.2015
|Спринт
|75
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.01.2015
|Эстафета
|7
|-
|17.01.2015
|Спринт
|76
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.02.2015
|Смешанная эстафета
|19
|-
|7.02.2015
|Спринт
|65
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|66
|0
|12.03.2015
|Индивидуальная гонка
|32
|9
|14.03.2015
|Эстафета
|8
|-