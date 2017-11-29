Биатлон / Профиль спортсмена
Элиза Гаспарин
- Дата рождения:
- 2.12.1991
- Гражданство:
- Швейцария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|68
|0
|1.12.2017
|Спринт
|51
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|57
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|59
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|5
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|16.12.2017
|Спринт
|4
|43
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|4
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|41
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|34
|7
|7.01.2018
|Эстафета
|13
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|25
|16
|13.01.2018
|Эстафета
|8
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|8
|34
|20.01.2018
|Гонка преследования
|44
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|31
|12.02.2018
|Гонка преследования
|35
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|8
|17.02.2018
|Масс-старт
|27
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|13
|-
|22.02.2018
|Эстафета
|6
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|41
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|19
|-