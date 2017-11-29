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Биатлон / Профиль спортсмена
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Элиза Гаспарин

Дата рождения:
2.12.1991
Гражданство:
  Швейцария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 68 0
1.12.2017 Спринт 51 0
3.12.2017 Гонка преследования 57 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 59 0
10.12.2017 Эстафета 5 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 3 48
16.12.2017 Спринт 4 43
17.12.2017 Смешанная эстафета 4 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 41 0
6.01.2018 Гонка преследования 34 7
7.01.2018 Эстафета 13 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 25 16
13.01.2018 Эстафета 8 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 8 34
20.01.2018 Гонка преследования 44 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 31
12.02.2018 Гонка преследования 35
15.02.2018 Индивидуальная гонка 8
17.02.2018 Масс-старт 27
20.02.2018 Смешанная эстафета 13 -
22.02.2018 Эстафета 6 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 41 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 19 -
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