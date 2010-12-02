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Биатлон / Профиль спортсмена

Маттиас Зиммен

Дата рождения:
3.02.1972
Гражданство:
  Швейцария
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 41 0
4.12.2010 Спринт 10 км 41 0
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 26 15
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 16 25
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 28 13
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 9 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 51 0
18.12.2010 Спринт 10 км 53 0
19.12.2010 Смешанная эстафета 22 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 10 -
7.01.2011 Спринт 10 км 25 16
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 46 0
14.01.2011 Спринт 10 км 39 2
16.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 45 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 32 9
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 10 -
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 39 2
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 38 3
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 58 0
12.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 45 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 10 км 35 6
6.03.2011 Гонка преследования 12,5 км 51 0
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 63 0
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 17 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 10 км 83 0
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