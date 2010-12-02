Биатлон / Профиль спортсмена
Маттиас Зиммен
- Дата рождения:
- 3.02.1972
- Гражданство:
- Швейцария
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|41
|0
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|41
|0
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|26
|15
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|16
|25
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|28
|13
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|9
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|51
|0
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|53
|0
|19.12.2010
|Смешанная эстафета
|22
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|10
|-
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|25
|16
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|46
|0
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|39
|2
|16.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|45
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|32
|9
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|10
|-
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|39
|2
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|38
|3
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|58
|0
|12.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|45
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 10 км
|35
|6
|6.03.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|51
|0
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|63
|0
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|17
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 10 км
|83
|0