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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Сара Студебейкер

Дата рождения:
7.10.1984
Гражданство:
  США
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 83 0
29.11.2013 Спринт 71 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2013 Эстафета 8 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2013 Эстафета 8 -
14.12.2013 Спринт 76 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2014 Спринт 24 17
6.01.2014 Спринт 9 32
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Индивидуальная гонка 35 6
12.01.2014 Спринт 22 19
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 57 0
18.01.2014 Гонка преследования 48 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Спринт 44
11.02.2014 Гонка преследования 51
14.02.2014 Индивидуальная гонка 55
21.02.2014 Эстафета 7 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 35 6
8.03.2014 Гонка преследования 37 4
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 80 0
15.03.2014 Спринт 58 0
16.03.2014 Гонка преследования 54 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 41 0
22.03.2014 Гонка преследования 44 0
06 марта

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