Биатлон / Профиль спортсмена
Сара Студебейкер
- Дата рождения:
- 7.10.1984
- Гражданство:
- США
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|83
|0
|29.11.2013
|Спринт
|71
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2013
|Эстафета
|8
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2013
|Эстафета
|8
|-
|14.12.2013
|Спринт
|76
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2014
|Спринт
|24
|17
|6.01.2014
|Спринт
|9
|32
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Индивидуальная гонка
|35
|6
|12.01.2014
|Спринт
|22
|19
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|57
|0
|18.01.2014
|Гонка преследования
|48
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Спринт
|44
|11.02.2014
|Гонка преследования
|51
|14.02.2014
|Индивидуальная гонка
|55
|21.02.2014
|Эстафета
|7
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|35
|6
|8.03.2014
|Гонка преследования
|37
|4
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|80
|0
|15.03.2014
|Спринт
|58
|0
|16.03.2014
|Гонка преследования
|54
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|41
|0
|22.03.2014
|Гонка преследования
|44
|0