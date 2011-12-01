Биатлон / Профиль спортсмена
Лора Спектор
- Дата рождения:
- 7.12.1987
- Гражданство:
- США
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|73
|0
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|73
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|71
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|14
|-
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|29
|12
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|25
|16
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|33
|8
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|28
|13
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|10
|31
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|24
|17
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|8
|34