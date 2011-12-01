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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Лора Спектор

Дата рождения:
7.12.1987
Гражданство:
  США
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 73 0
3.12.2011 Спринт 7,5 км 73 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 71 0
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 14 -
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 29 12
8.01.2012 Спринт 7,5 км 25 16
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2012 Гонка преследования 10 км 33 8
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 28 13
12.02.2012 Спринт 7,5 км 10 31
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 24 17
16.02.2012 Спринт 7,5 км 8 34
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