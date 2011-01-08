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Биатлон / Профиль спортсмена

Хейли Джонсон

Дата рождения:
8.12.1981
Гражданство:
  США
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 14 27
9.01.2011 Спринт 7,5 км 28 13
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 62 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 44 0
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 50 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 37 4
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 13 -
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 42 0
5.02.2011 Смешанная эстафета 7 -
6.02.2011 Гонка преследования 10 км 38 3
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 7,5 км 43 0
12.02.2011 Гонка преследования 10 км 43 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 72 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 68 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 14 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 22 19
19.03.2011 Гонка преследования 10 км 21 20
20.03.2011 Масс-старт 12,5 км 27 14
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