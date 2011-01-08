Биатлон / Профиль спортсмена
Хейли Джонсон
- Дата рождения:
- 8.12.1981
- Гражданство:
- США
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|14
|27
|9.01.2011
|Спринт 7,5 км
|28
|13
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|62
|0
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|44
|0
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|50
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|37
|4
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|13
|-
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|42
|0
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|7
|-
|6.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|38
|3
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 7,5 км
|43
|0
|12.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|43
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|72
|0
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|68
|0
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|14
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|19.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|21
|20
|20.03.2011
|Масс-старт 12,5 км
|27
|14