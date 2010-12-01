Биатлон / Профиль спортсмена
Оксана Хвостенко
- Дата рождения:
- 27.11.1977
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|20
|21
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|23
|18
|5.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|20
|21
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Эстафета 4х6 км
|2
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|16
|25
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|46
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|4
|-
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|15
|26
|9.01.2011
|Масс-старт 12,5 км
|23
|18
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|29
|12
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|52
|0
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|8
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|8
|-
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|2
|-