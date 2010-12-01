Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Оксана Хвостенко

Оксана Хвостенко

Дата рождения:
27.11.1977
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 20 21
3.12.2010 Спринт 7,5 км 23 18
5.12.2010 Гонка преследования 10 км 20 21
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 2 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 16 25
18.12.2010 Спринт 7,5 км 46 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 4 -
8.01.2011 Спринт 7,5 км 15 26
9.01.2011 Масс-старт 12,5 км 23 18
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 29 12
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 52 0
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 8 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 8 -
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 2 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана