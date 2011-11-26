Биатлон / Профиль спортсмена
Олег Бережной
- Дата рождения:
- 18.01.1984
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 10 км
|24
|17
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|49
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|18
|23
|11.12.2011
|Спринт 10 км
|28
|13
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 10 км
|24
|17
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|18
|23
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|37
|4
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|25
|16
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|57
|0
|14.01.2012
|Спринт 10 км
|44
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|71
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|32
|9
|12.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|47
|0
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2012
|Спринт 10 км
|15
|26
|11.03.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|11
|30