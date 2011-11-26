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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Олег Бережной

Дата рождения:
18.01.1984
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 10 км 24 17
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 49 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 20 км 18 23
11.12.2011 Спринт 10 км 28 13
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 10 км 24 17
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 18 23
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 37 4
8.01.2012 Спринт 10 км 25 16
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 57 0
14.01.2012 Спринт 10 км 44 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 71 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 32 9
12.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 47 0
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2012 Спринт 10 км 15 26
11.03.2012 Гонка преследования 12,5 км 11 30
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