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Биатлон / Профиль спортсмена

Зденка Вейнарова

Дата рождения:
22.06.1981
Гражданство:
  Чехия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 22 19
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 58 0
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 13 -
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 52 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 55 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 70 0
19.12.2010 Смешанная эстафета 19 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 10 -
8.01.2011 Спринт 7,5 км 73 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 43 0
15.01.2011 Спринт 7,5 км 74 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 82 0
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 16 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.03.2011 Спринт 7,5 км 71 0
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 52 0
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 12 -
06 марта

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