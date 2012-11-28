Биатлон / Профиль спортсмена
Томаш Голубец
- Дата рождения:
- 11.01.1976
- Гражданство:
- Чехия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2012
|Индивидуальная гонка
|57
|0
|1.12.2012
|Спринт
|83
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|55
|0
|8.12.2012
|Гонка преследования
|59
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2012
|Спринт
|16
|25
|16.12.2012
|Гонка преследования
|24
|17
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|6.01.2013
|Спринт
|36
|5
|Остров (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2013
|Смешанная эстафета
|6
|-
|11.01.2013
|Спринт
|23
|18
|12.01.2013
|Гонка преследования
|27
|14
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2013
|Индивидуальная гонка
|31
|10
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.02.2013
|Спринт
|82
|0