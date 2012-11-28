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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Томаш Голубец

Дата рождения:
11.01.1976
Гражданство:
  Чехия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2012 Индивидуальная гонка 57 0
1.12.2012 Спринт 83 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 55 0
8.12.2012 Гонка преследования 59 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2012 Спринт 16 25
16.12.2012 Гонка преследования 24 17
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Индивидуальная гонка 3 48
6.01.2013 Спринт 36 5
Остров (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2013 Смешанная эстафета 6 -
11.01.2013 Спринт 23 18
12.01.2013 Гонка преследования 27 14
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2013 Индивидуальная гонка 31 10
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
28.02.2013 Спринт 82 0
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