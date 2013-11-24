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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
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Ирис Швабль

Дата рождения:
2.07.1985
Гражданство:
  Австрия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 10 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 62 0
29.11.2013 Спринт 77 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 103 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2013 Эстафета 18 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 43 0
Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Эстафета 4 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2014 Спринт 23 18
9.02.2014 Гонка преследования 8 34
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 61 0
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 15 26
15.03.2014 Гонка преследования 20 21
16.03.2014 Эстафета 5 -
06 марта

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