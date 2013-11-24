Биатлон / Профиль спортсмена
Ирис Швабль
- Дата рождения:
- 2.07.1985
- Гражданство:
- Австрия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|10
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|62
|0
|29.11.2013
|Спринт
|77
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|103
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2013
|Эстафета
|18
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|43
|0
|Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Эстафета
|4
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2014
|Спринт
|23
|18
|9.02.2014
|Гонка преследования
|8
|34
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|61
|0
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|15
|26
|15.03.2014
|Гонка преследования
|20
|21
|16.03.2014
|Эстафета
|5
|-