Биатлон / Профиль спортсмена
Даниэль Мезотич
- Дата рождения:
- 22.05.1976
- Гражданство:
- Австрия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|103
|0
|2.12.2017
|Спринт
|69
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|56
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|56
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|19
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2017
|Спринт
|36
|5
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|92
|0
|7.01.2018
|Эстафета
|9
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|68
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|39
|2
|27.01.2018
|Гонка преследования
|33
|8
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|24
|17
|3.02.2018
|Гонка преследования
|15
|26
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|32
|9
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|8
|-