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Даниэль Мезотич

Даниэль Мезотич

Дата рождения:
22.05.1976
Гражданство:
  Австрия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 18 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 103 0
2.12.2017 Спринт 69 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 56 0
9.12.2017 Гонка преследования 56 0
10.12.2017 Эстафета 19 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2017 Спринт 36 5
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 92 0
7.01.2018 Эстафета 9 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 68 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 39 2
27.01.2018 Гонка преследования 33 8
28.01.2018 Смешанная эстафета 6 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 24 17
3.02.2018 Гонка преследования 15 26
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 32 9
10.03.2018 Смешанная эстафета 8 -
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