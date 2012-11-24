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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Агнешка Цыль

Дата рождения:
28.02.1984
Гражданство:
  Польша
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2012 Спринт 31 10
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 55 0
8.12.2012 Гонка преследования 39 2
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2012 Спринт 19 22
15.12.2012 Гонка преследования 29 12
16.12.2012 Масс-старт 30 11
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2013 Эстафета 10 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2013 Спринт 20 21
3.02.2013 Гонка преследования 23 18
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2013 Индивидуальная гонка 25 16
9.02.2013 Спринт 11 30
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2013 Индивидуальная гонка 49 0
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