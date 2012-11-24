Биатлон / Профиль спортсмена
Агнешка Цыль
- Дата рождения:
- 28.02.1984
- Гражданство:
- Польша
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2012
|Спринт
|31
|10
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|55
|0
|8.12.2012
|Гонка преследования
|39
|2
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2012
|Спринт
|19
|22
|15.12.2012
|Гонка преследования
|29
|12
|16.12.2012
|Масс-старт
|30
|11
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2013
|Эстафета
|10
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2013
|Спринт
|20
|21
|3.02.2013
|Гонка преследования
|23
|18
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2013
|Индивидуальная гонка
|25
|16
|9.02.2013
|Спринт
|11
|30
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2013
|Индивидуальная гонка
|49
|0