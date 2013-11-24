Биатлон / Профиль спортсмена
Мари-Лор Брюне
- Дата рождения:
- 20.11.1988
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Смешанная эстафета
|5
|-
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|29.11.2013
|Спринт
|15
|26
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|7
|36
|7.12.2013
|Эстафета
|3
|-
|8.12.2013
|Гонка преследования
|19
|22
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2013
|Эстафета
|5
|-
|14.12.2013
|Спринт
|59
|0
|15.12.2013
|Гонка преследования
|47
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2014
|Эстафета
|5
|-
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|21
|20
|12.01.2014
|Гонка преследования
|10
|31
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|21
|20
|18.01.2014
|Гонка преследования
|13
|28
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Спринт
|56
|14.02.2014
|Индивидуальная гонка
|17