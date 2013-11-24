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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Мари-Лор Брюне

Мари-Лор Брюне

Дата рождения:
20.11.1988
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Смешанная эстафета 5 -
28.11.2013 Индивидуальная гонка 3 48
29.11.2013 Спринт 15 26
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 7 36
7.12.2013 Эстафета 3 -
8.12.2013 Гонка преследования 19 22
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2013 Эстафета 5 -
14.12.2013 Спринт 59 0
15.12.2013 Гонка преследования 47 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2014 Эстафета 5 -
10.01.2014 Индивидуальная гонка 21 20
12.01.2014 Гонка преследования 10 31
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 21 20
18.01.2014 Гонка преследования 13 28
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Спринт 56
14.02.2014 Индивидуальная гонка 17
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