Биатлон / Профиль спортсмена
Луи Абер
- Дата рождения:
- 18.11.1983
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 10 км
|4
|43
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|71
|0
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|52
|0
|4.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|43
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|63
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|44
|0
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|36
|5
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Спринт 10 км
|40
|1
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|36
|5
|14.01.2012
|Спринт 10 км
|48
|0
|15.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|40
|1
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|78
|0
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2012
|Спринт 10 км
|8
|34
|13.02.2012
|Спринт 10 км
|16
|25
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|18
|23
|16.02.2012
|Спринт 10 км
|10
|31