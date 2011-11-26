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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Луи Абер

Дата рождения:
18.11.1983
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 10 км 4 43
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 71 0
2.12.2011 Спринт 10 км 52 0
4.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 43 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 63 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 44 0
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 36 5
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Спринт 10 км 40 1
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 36 5
14.01.2012 Спринт 10 км 48 0
15.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 40 1
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 78 0
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2012 Спринт 10 км 8 34
13.02.2012 Спринт 10 км 16 25
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2012 Индивидуальная гонка 20 км 18 23
16.02.2012 Спринт 10 км 10 31
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