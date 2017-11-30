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Биатлон / Профиль спортсмена
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Симон Фуркад

Дата рождения:
25.04.1984
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 27 14
2.12.2017 Спринт 15 26
3.12.2017 Гонка преследования 9 32
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 72 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 65 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 1 60
7.01.2018 Спринт 2 54
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 50 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 24 17
20.01.2018 Гонка преследования 25 16
21.01.2018 Масс-старт 20 21
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 11 30
27.01.2018 Гонка преследования 6 38
28.01.2018 Смешанная эстафета 4 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 3 48
3.02.2018 Гонка преследования 9 32
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 43 0
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