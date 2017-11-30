Биатлон / Профиль спортсмена
Симон Фуркад
- Дата рождения:
- 25.04.1984
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|27
|14
|2.12.2017
|Спринт
|15
|26
|3.12.2017
|Гонка преследования
|9
|32
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|72
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|65
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|1
|60
|7.01.2018
|Спринт
|2
|54
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|50
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|24
|17
|20.01.2018
|Гонка преследования
|25
|16
|21.01.2018
|Масс-старт
|20
|21
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|11
|30
|27.01.2018
|Гонка преследования
|6
|38
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|4
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|3
|48
|3.02.2018
|Гонка преследования
|9
|32
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|43
|0