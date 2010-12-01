Биатлон / Профиль спортсмена
Анна Карин Зидек
- Дата рождения:
- 1.04.1973
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|1
|60
|3.12.2010
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|5.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|4
|43
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|12
|29
|11.12.2010
|Эстафета 4х6 км
|6
|-
|12.12.2010
|Гонка преследования 10 км
|5
|40
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|7
|36
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|19.12.2010
|Смешанная эстафета
|1
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|1
|-
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|8
|34
|9.01.2011
|Масс-старт 12,5 км
|12
|29
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|25
|16
|15.01.2011
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|16.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|4
|43
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|27
|14
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|2
|-
|23.01.2011
|Масс-старт 12,5 км
|11
|30
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 7,5 км
|17
|24
|6.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|24
|17
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2011
|Спринт 7,5 км
|14
|27
|12.02.2011
|Гонка преследования 10 км
|11
|30
|13.02.2011
|Масс-старт 12,5 км
|12
|29
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2011
|Смешанная эстафета
|4
|-
|5.03.2011
|Спринт 7,5 км
|11
|30
|6.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|13
|28
|9.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|45
|0
|12.03.2011
|Масс-старт 12,5 км
|18
|23
|13.03.2011
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|19.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|34
|7
|20.03.2011
|Масс-старт 12,5 км
|24
|17