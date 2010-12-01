Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Анна Карин Зидек

Анна Карин Зидек

Дата рождения:
1.04.1973
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 1 60
3.12.2010 Спринт 7,5 км 9 32
5.12.2010 Гонка преследования 10 км 4 43
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 12 29
11.12.2010 Эстафета 4х6 км 6 -
12.12.2010 Гонка преследования 10 км 5 40
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 7 36
18.12.2010 Спринт 7,5 км 24 17
19.12.2010 Смешанная эстафета 1 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2011 Эстафета 4х6 км 1 -
8.01.2011 Спринт 7,5 км 8 34
9.01.2011 Масс-старт 12,5 км 12 29
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 25 16
15.01.2011 Спринт 7,5 км 7 36
16.01.2011 Гонка преследования 10 км 4 43
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 27 14
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 2 -
23.01.2011 Масс-старт 12,5 км 11 30
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 7,5 км 17 24
6.02.2011 Гонка преследования 10 км 24 17
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2011 Спринт 7,5 км 14 27
12.02.2011 Гонка преследования 10 км 11 30
13.02.2011 Масс-старт 12,5 км 12 29
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2011 Смешанная эстафета 4 -
5.03.2011 Спринт 7,5 км 11 30
6.03.2011 Гонка преследования 10 км 13 28
9.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 45 0
12.03.2011 Масс-старт 12,5 км 18 23
13.03.2011 Эстафета 4х6 км 7 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 7,5 км 29 12
19.03.2011 Гонка преследования 10 км 34 7
20.03.2011 Масс-старт 12,5 км 24 17
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана