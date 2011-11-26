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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Хелена Экхольм

Хелена Экхольм

Дата рождения:
6.09.1984
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 7,5 км 10 31
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 7 36
3.12.2011 Спринт 7,5 км 25 16
4.12.2011 Гонка преследования 10 км 8 34
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 4 43
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 12 29
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 11 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 3 48
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 2 54
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 7 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 31 10
8.01.2012 Масс-старт 12,5 км 5 40
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 2 54
13.01.2012 Спринт 7,5 км 9 32
15.01.2012 Гонка преследования 10 км 2 54
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 5 40
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 10 -
22.01.2012 Масс-старт 12,5 км 8 34
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 24 17
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 16 25
5.02.2012 Масс-старт 12,5 км 4 43
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2012 Смешанная эстафета 13 -
11.02.2012 Спринт 7,5 км 13 28
12.02.2012 Гонка преследования 10 км 12 29
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 4 -
3.03.2012 Спринт 7,5 км 4 43
4.03.2012 Гонка преследования 10 км 5 40
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 3 48
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 5 -
11.03.2012 Масс-старт 12,5 км 15 26
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 7,5 км 5 40
17.03.2012 Гонка преследования 10 км 11 30
18.03.2012 Масс-старт 12,5 км 15 26
06 марта

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