Биатлон / Профиль спортсмена
Хелена Экхольм
- Дата рождения:
- 6.09.1984
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 7,5 км
|10
|31
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|7
|36
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|25
|16
|4.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|8
|34
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|4
|43
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|12
|29
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|11
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|2
|54
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|31
|10
|8.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|5
|40
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|2
|54
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|9
|32
|15.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|2
|54
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|5
|40
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|10
|-
|22.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|8
|34
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|24
|17
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|16
|25
|5.02.2012
|Масс-старт 12,5 км
|4
|43
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2012
|Смешанная эстафета
|13
|-
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|12.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|12
|29
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|4
|-
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|4
|43
|4.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|5
|40
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|3
|48
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|5
|-
|11.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|15
|26
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 7,5 км
|5
|40
|17.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|11
|30
|18.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|15
|26