Биатлон / Профиль спортсмена
Сабрина Буххольц
- Дата рождения:
- 5.03.1980
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|23
|18
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|70
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|23
|18
|11.12.2011
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|5
|-
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|8
|34
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|4
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|41
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|29
|12
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|67
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|54
|0
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|51
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|58
|0