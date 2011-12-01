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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Сабрина Буххольц

Сабрина Буххольц

Дата рождения:
5.03.1980
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 23 18
3.12.2011 Спринт 7,5 км 70 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 23 18
11.12.2011 Спринт 7,5 км 1 60
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 5 -
16.12.2011 Спринт 7,5 км 3 48
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 8 34
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 4 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 41 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 29 12
13.01.2012 Спринт 7,5 км 67 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 54 0
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 51 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 58 0
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