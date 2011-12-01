Биатлон / Профиль спортсмена
Магдалена Нойнер
- Дата рождения:
- 9.02.1987
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|3
|48
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|4.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|3
|48
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|3
|48
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|6
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|4
|43
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|12
|29
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|4
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|8.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|1
|60
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|3
|48
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|15.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|7
|36
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|21.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|6
|-
|22.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|3
|48
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|4.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|1
|60
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|12.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|2
|54
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|3
|-
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|4.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|2
|54
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|23
|18
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|1
|-
|11.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|10
|31
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 7,5 км
|1
|60
|17.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|4
|43
|18.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|6
|38