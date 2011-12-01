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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Магдалена Нойнер

Магдалена Нойнер

Дата рождения:
9.02.1987
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 3 48
3.12.2011 Спринт 7,5 км 1 60
4.12.2011 Гонка преследования 10 км 3 48
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 1 60
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 3 48
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 6 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 4 43
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 12 29
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 4 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 1 60
8.01.2012 Масс-старт 12,5 км 1 60
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 3 48
13.01.2012 Спринт 7,5 км 3 48
15.01.2012 Гонка преследования 10 км 7 36
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 1 60
21.01.2012 Эстафета 4х6 км 6 -
22.01.2012 Масс-старт 12,5 км 3 48
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 7,5 км 1 60
4.02.2012 Гонка преследования 10 км 1 60
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 1 60
12.02.2012 Гонка преследования 10 км 2 54
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 3 -
3.03.2012 Спринт 7,5 км 1 60
4.03.2012 Гонка преследования 10 км 2 54
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 23 18
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 1 -
11.03.2012 Масс-старт 12,5 км 10 31
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 7,5 км 1 60
17.03.2012 Гонка преследования 10 км 4 43
18.03.2012 Масс-старт 12,5 км 6 38
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