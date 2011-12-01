Биатлон / Профиль спортсмена
Анета Брице
- Дата рождения:
- 13.11.1991
- Гражданство:
- Латвия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|83
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|97
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2011
|Смешанная эстафета
|23
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2011
|Смешанная эстафета
|24
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|79
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|113
|0
|7.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|111
|0
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|26
|-