Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Анета Брице

Дата рождения:
13.11.1991
Гражданство:
  Латвия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 83 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 97 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2011 Смешанная эстафета 23 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2011 Смешанная эстафета 24 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 79 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 7,5 км 113 0
7.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 111 0
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 26 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана