Биатлон / Профиль спортсмена
Максим МАКСИМОВ
- Дата рождения:
- 6.09.1979
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|16
|25
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|34
|7
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|10
|31
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|62
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|59
|0
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|4
|43
|9.01.2011
|Спринт 10 км
|49
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|25
|16
|15.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|14
|27
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|16
|25
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|29
|12
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|22
|19
|12.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|20
|21
|13.02.2011
|Масс-старт 15 км
|18
|23
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|2
|54
|11.03.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|2
|-
|12.03.2011
|Масс-старт 15 км
|18
|23
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2011
|Спринт 10 км
|51
|0