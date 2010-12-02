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Биатлон / Профиль спортсмена

Максим МАКСИМОВ

Дата рождения:
6.09.1979
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 16 25
4.12.2010 Спринт 10 км 34 7
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 10 31
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 62 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2010 Спринт 10 км 59 0
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 4 43
9.01.2011 Спринт 10 км 49
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 10 км 25 16
15.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 14 27
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 16 25
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 29 12
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 22 19
12.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 20 21
13.02.2011 Масс-старт 15 км 18 23
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 2 54
11.03.2011 Эстафета 4х7,5 км 2 -
12.03.2011 Масс-старт 15 км 18 23
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2011 Спринт 10 км 51 0
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