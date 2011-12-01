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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011

Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ

Дата рождения:
12.06.1979
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 40 1
3.12.2011 Спринт 7,5 км 12 29
4.12.2011 Гонка преследования 10 км 11 30
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 13 28
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 5 40
11.12.2011 Эстафета 4х6 км 3 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 22 19
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 7 36
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2012 Эстафета 4х6 км 1 -
6.01.2012 Спринт 7,5 км 22 19
8.01.2012 Масс-старт 12,5 км 11 30
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 32 9
13.01.2012 Спринт 7,5 км 17 24
15.01.2012 Гонка преследования 10 км 33 8
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 27 14
22.01.2012 Масс-старт 12,5 км 26 15
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2012 Смешанная эстафета 4 -
11.02.2012 Спринт 7,5 км 7 36
12.02.2012 Гонка преследования 10 км 17 24
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 7,5 км 41 0
4.03.2012 Гонка преследования 10 км 23 18
10.03.2012 Эстафета 4х6 км 7 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 7,5 км 35 6
17.03.2012 Гонка преследования 10 км 27 14
18.03.2012 Масс-старт 12,5 км 13 28
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