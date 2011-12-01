Биатлон / Профиль спортсмена
Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ
- Дата рождения:
- 12.06.1979
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|40
|1
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|12
|29
|4.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|11
|30
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|5
|40
|11.12.2011
|Эстафета 4х6 км
|3
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|7
|36
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|1
|-
|6.01.2012
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|8.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|11
|30
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|32
|9
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|17
|24
|15.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|33
|8
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|27
|14
|22.01.2012
|Масс-старт 12,5 км
|26
|15
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2012
|Смешанная эстафета
|4
|-
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|12.02.2012
|Гонка преследования 10 км
|17
|24
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 7,5 км
|41
|0
|4.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|23
|18
|10.03.2012
|Эстафета 4х6 км
|7
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 7,5 км
|35
|6
|17.03.2012
|Гонка преследования 10 км
|27
|14
|18.03.2012
|Масс-старт 12,5 км
|13
|28