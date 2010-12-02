Биатлон / Профиль спортсмена
Максим ЧУДОВ
- Дата рождения:
- 12.11.1982
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|17
|24
|4.12.2010
|Спринт 10 км
|26
|15
|5.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|55
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 10 км
|18
|23
|11.12.2010
|Гонка преследования 12,5 км
|14
|27
|12.12.2010
|Эстафета 4х7,5 км
|13
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 20 км
|35
|6
|18.12.2010
|Спринт 10 км
|49
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|14
|-
|7.01.2011
|Спринт 10 км
|26
|15
|9.01.2011
|Масс-старт 15 км
|7
|36
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|15
|26
|14.01.2011
|Спринт 10 км
|37
|4
|16.01.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|11
|30
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2011
|Спринт 10 км
|11
|30
|22.01.2011
|Масс-старт 15 км
|30
|11
|23.01.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|4
|-
|Преске-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2011
|Спринт 10 км
|12
|29
|5.02.2011
|Смешанная эстафета
|3
|-
|6.02.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|5
|40
|Форт-Кент (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2011
|Спринт 10 км
|50
|0
|13.02.2011
|Масс-старт 15 км
|30
|11
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|9
|32
|12.03.2011
|Масс-старт 15 км
|30
|11