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Биатлон / Профиль спортсмена
Максим ЧУДОВ

Максим ЧУДОВ

Дата рождения:
12.11.1982
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 17 24
4.12.2010 Спринт 10 км 26 15
5.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 55 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 10 км 18 23
11.12.2010 Гонка преследования 12,5 км 14 27
12.12.2010 Эстафета 4х7,5 км 13 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 20 км 35 6
18.12.2010 Спринт 10 км 49 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 14 -
7.01.2011 Спринт 10 км 26 15
9.01.2011 Масс-старт 15 км 7 36
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2011 Индивидуальная гонка 20 км 15 26
14.01.2011 Спринт 10 км 37 4
16.01.2011 Гонка преследования 12,5 км 11 30
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2011 Спринт 10 км 11 30
22.01.2011 Масс-старт 15 км 30 11
23.01.2011 Эстафета 4х7,5 км 4 -
Преске-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2011 Спринт 10 км 12 29
5.02.2011 Смешанная эстафета 3 -
6.02.2011 Гонка преследования 12,5 км 5 40
Форт-Кент (США)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2011 Спринт 10 км 50 0
13.02.2011 Масс-старт 15 км 30 11
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2011 Индивидуальная гонка 20 км 9 32
12.03.2011 Масс-старт 15 км 30 11
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