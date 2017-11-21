Бронзовый призер ОИ-2016 Стефания Елфутина получила награду «Яхтсменка года"-2017

Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник в Москве. Победители в номинациях «Яхтсмен года» и «Яхтсменка года» были определены в результате общественного голосования, в котором приняли участие все члены ВФПС.

Елфутина обошла в голосовании Анну Басалкину и Валерию Коваленко. В 2017 году призер Игр в Рио завоевала золото молодежного первенства Европы (до 21 года), взяла серебро чемпионата Европы, а также выиграла молодежной первенств мира (до 21 года) и чемпионат России.