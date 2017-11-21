Бронзовый призер ОИ-2016 Стефания Елфутина получила награду «Яхтсменка года"-2017
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник в Москве. Победители в номинациях «Яхтсмен года» и «Яхтсменка года» были определены в результате общественного голосования, в котором приняли участие все члены ВФПС.
Елфутина обошла в голосовании Анну Басалкину и Валерию Коваленко. В 2017 году призер Игр в Рио завоевала золото молодежного первенства Европы (до 21 года), взяла серебро чемпионата Европы, а также выиграла молодежной первенств мира (до 21 года) и чемпионат России.
Премию «Яхтсмен года» получил Игорь Рытов, обошедший в борьбе за приз Константина Беспутина и Даниила Крутских. Рытов в 2017 году был рулевым команд «Русские богатыри», NAVIGATOR Sailing Team и «Богатырь». Россиянин стал первым на чемпионате Европы в классе Melges20, победил в европейском дивизионе Melges20 World League и в мировом зачете Melges World League, а также первенствовал в общем зачете и в зачете IRC 6 средиземноморской гонки Rolex Middle Sea Race, впервые с истории российского парусного спорта.