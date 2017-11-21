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15:58 (мск), источник: Р-Спорт

Бронзовый призер ОИ-2016 Стефания Елфутина получила награду «Яхтсменка года"-2017

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина стала лауреатом премии «Яхтсменка года», сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник в Москве. Победители в номинациях «Яхтсмен года» и «Яхтсменка года» были определены в результате общественного голосования, в котором приняли участие все члены ВФПС.

Елфутина обошла в голосовании Анну Басалкину и Валерию Коваленко. В 2017 году призер Игр в Рио завоевала золото молодежного первенства Европы (до 21 года), взяла серебро чемпионата Европы, а также выиграла молодежной первенств мира (до 21 года) и чемпионат России.

Премию «Яхтсмен года» получил Игорь Рытов, обошедший в борьбе за приз Константина Беспутина и Даниила Крутских. Рытов в 2017 году был рулевым команд «Русские богатыри», NAVIGATOR Sailing Team и «Богатырь». Россиянин стал первым на чемпионате Европы в классе Melges20, победил в европейском дивизионе Melges20 World League и в мировом зачете Melges World League, а также первенствовал в общем зачете и в зачете IRC 6 средиземноморской гонки Rolex Middle Sea Race, впервые с истории российского парусного спорта.

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