Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Минтруд опроверг сообщение, касающееся трудового стажа
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Краснодар
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Депортиво
Жирона
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
Квят назвал гонку Гран-при США лучшей для себя в нынешнем сезоне
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS: X

В Сочи завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах.

Источник: РИА "Новости"

22 октября состоялись медальные гонки.

Читайте также
Парусный спорт. Россияне победили на последнем этапе Nord Stream Race

Чемпионами России стали: бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Стефания Елфутина и Евгений Айвазьян (RS:X), Сергей Комиссаров («Лазер-стандарт»), Екатерина Зюзина («Лазер-радиал»), Ян Чех/Иван Зотов («49-й»), Павел Созыкин/Денис Грибанов и Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская (470), Аркадий Кистанов («Финн»), Анастасия Щеглова/Маргарита Камаева («49-й FX»), Сергей Джиенбаев/Дарья Иванова («Накра 17»).

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА
Назван обладатель футбольного приза Golden Boy-2017
МЮ готов заплатить 30 млн фунтов за полузащитника «Валенсии»
Квят назвал гонку Гран-при США лучшей для себя в нынешнем сезоне
Колобков: РФ на ОИ может выступать лишь под национальным флагом
Неймар считает свое удаление в матче с «Марселем» несправедливым
Болельщики: Очередная ничья в пользу «Спартака»
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь