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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серферы определились с кандидатами для Токио-2020

В Сочи завершился финальный этап чемпионата Bulli Surf Cup по серфингу.

Источник: Спорт-Экспресс

В порту курорта «Имеретинский» в городе Сочи состоялся фестиваль Locals Only, приуроченный к завершению первого в российской истории чемпионата по серфингу Bulli Surf Cup. По итогам трех этапов соревнований, которые также принимали Калининград и Санкт-Петербург, обладателем Кубка стали калининградец Евгений Исаков и москвичка Анжелика Тиманина. Тиманина также является олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, и ее прогресс в серфинге — одна из сенсаций нынешнего года.

Bulli Surf Cup — первый официальный чемпионат России по серфингу — прошел при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Российской федерации серфинга и марки Volkswagen Коммерческие автомобили. По итогам чемпионата был составлен список претендентов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2020 года.

Этапы чемпионата сопровождались фестивалем Locals Only. Его гостей в каждом из городов ждала не только обширная развлекательная программа, но и выступления именитых спортсменов, мастер-классы и лекции, посвященные культуре серфинга, которая активно развивается в России. За отличную атмосферу на фестивале отвечали коллективы музыкальных групп Anacondaz и Wildways вместе с диджеями столичного комьюнити Uppercuts.

На всех этапах чемпионата и фестивалях Locals Only можно было увидеть автомобильный маскот Volkswagen California, который стал настоящей мечтой каждого серфера. В свое время эта модель микроавтобуса, получившая ласковое прозвище Bulli, была символом целого поколения свободно мыслящих людей и их жизненной философии. Теперь легендарный минивэн вернулся к нам в новом качестве. Возможность трансформации этого автомобиля в маленький жилой домик дарят людям полноценное чувство свободы и вселяют непреодолимое желание путешествовать.

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