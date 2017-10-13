Серферы определились с кандидатами для Токио-2020

Источник: Спорт-Экспресс

В порту курорта «Имеретинский» в городе Сочи состоялся фестиваль Locals Only, приуроченный к завершению первого в российской истории чемпионата по серфингу Bulli Surf Cup. По итогам трех этапов соревнований, которые также принимали Калининград и Санкт-Петербург, обладателем Кубка стали калининградец Евгений Исаков и москвичка Анжелика Тиманина. Тиманина также является олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, и ее прогресс в серфинге — одна из сенсаций нынешнего года.

Bulli Surf Cup — первый официальный чемпионат России по серфингу — прошел при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Российской федерации серфинга и марки Volkswagen Коммерческие автомобили. По итогам чемпионата был составлен список претендентов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2020 года.

Этапы чемпионата сопровождались фестивалем Locals Only. Его гостей в каждом из городов ждала не только обширная развлекательная программа, но и выступления именитых спортсменов, мастер-классы и лекции, посвященные культуре серфинга, которая активно развивается в России. За отличную атмосферу на фестивале отвечали коллективы музыкальных групп Anacondaz и Wildways вместе с диджеями столичного комьюнити Uppercuts.