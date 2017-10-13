Серферы определились с кандидатами для Токио-2020
В Сочи завершился финальный этап чемпионата Bulli Surf Cup по серфингу.
В Сочи завершился финальный этап чемпионата Bulli Surf Cup по серфингу.
В порту курорта «Имеретинский» в городе Сочи состоялся фестиваль Locals Only, приуроченный к завершению первого в российской истории чемпионата по серфингу Bulli Surf Cup. По итогам трех этапов соревнований, которые также принимали Калининград и
Bulli Surf Cup — первый официальный чемпионат России по серфингу — прошел при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Российской федерации серфинга и марки Volkswagen Коммерческие автомобили. По итогам чемпионата был составлен список претендентов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2020 года.
Этапы чемпионата сопровождались фестивалем Locals Only. Его гостей в каждом из городов ждала не только обширная развлекательная программа, но и выступления именитых спортсменов,
На всех этапах чемпионата и фестивалях Locals Only можно было увидеть автомобильный маскот Volkswagen California, который стал настоящей мечтой каждого серфера. В свое время эта модель микроавтобуса, получившая ласковое прозвище Bulli, была символом целого поколения свободно мыслящих людей и их жизненной философии. Теперь легендарный минивэн вернулся к нам в новом качестве. Возможность трансформации этого автомобиля в маленький жилой домик дарят людям полноценное чувство свободы и вселяют непреодолимое желание путешествовать.