Российская яхтсменка Стефания Елфутина стала девятой на чемпионате мира в классе RS: X
Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года россиянка Стефания Елфутина заняла девятое место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS: X в Японии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Весь пьедестал почета заняли китаянки: победила Пэйна Чэнь, серебро досталось Цзяхуэй У, бронзу получила Юньсю Лу.
В мужских соревнованиях также первенствовал представитель Китая Бин Е. Вторым стал швейцарец Матео Санс Ланс. Тройку призеров замкнул еще один китаец Мэнфань Гао.
Также в Японии Елфутина стала чемпионкой мира среди молодежи (спортсмены не старше 21 года).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter