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23 сентября 2017, 10:48 | Водные: Парусный спорт | Р-Спорт

Российская яхтсменка Стефания Елфутина стала девятой на чемпионате мира в классе RS: X

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года россиянка Стефания Елфутина заняла девятое место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS: X в Японии.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года россиянка <span class=error>Стефания</span> Елфутина заняла девятое место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS: X в Японии. Увеличить
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Весь пьедестал почета заняли китаянки: победила Пэйна Чэнь, серебро досталось Цзяхуэй У, бронзу получила Юньсю Лу.

В мужских соревнованиях также первенствовал представитель Китая Бин Е. Вторым стал швейцарец Матео Санс Ланс. Тройку призеров замкнул еще один китаец Мэнфань Гао.

Также в Японии Елфутина стала чемпионкой мира среди молодежи (спортсмены не старше 21 года).
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