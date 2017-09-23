Российская яхтсменка Стефания Елфутина стала девятой на чемпионате мира в классе RS: X

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Весь пьедестал почета заняли китаянки: победила Пэйна Чэнь, серебро досталось Цзяхуэй У, бронзу получила Юньсю Лу.

В мужских соревнованиях также первенствовал представитель Китая Бин Е. Вторым стал швейцарец Матео Санс Ланс. Тройку призеров замкнул еще один китаец Мэнфань Гао.

Также в Японии Елфутина стала чемпионкой мира среди молодежи (спортсмены не старше 21 года).