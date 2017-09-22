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22 сентября 2017, 21:18 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Яхтсменка Елфутина защитила титул чемпионки мира среди молодёжи

Призёр Олимпийских игр 2016 года россиянка Стефания Елфутина досрочно защитила титул чемпионки мира по парусному спорту среди молодёжи (до 21 года) в классе RS: X.

Призёр Олимпийских игр 2016 года россиянка <span class=error>Стефания</span> Елфутина досрочно защитила титул чемпионки мира по парусному спорту среди молодёжи (до 21 года) в классе RS: X. Увеличить
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Елфутина стала единственной спортсменкой в возрасте до 21 года, кому удалось выйти в медальную гонку чемпионата мира, который проходит в Эносиме (Япония). Таким образом, в заключительной гонке посягнуть на лидерство россиянки не сможет никто из соперниц.

В медальную гонку взрослого чемпионата мира, которая состоится 23 сентября, Елфутина вышла с 10-м результатом. Ещё одна россиянка, Мариам Сехпосян, завершила соревнования, заняв 19-е место.
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