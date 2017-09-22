Яхтсменка Елфутина защитила титул чемпионки мира среди молодёжи

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Елфутина стала единственной спортсменкой в возрасте до 21 года, кому удалось выйти в медальную гонку чемпионата мира, который проходит в Эносиме (Япония). Таким образом, в заключительной гонке посягнуть на лидерство россиянки не сможет никто из соперниц.

В медальную гонку взрослого чемпионата мира, которая состоится 23 сентября, Елфутина вышла с 10-м результатом. Ещё одна россиянка, Мариам Сехпосян, завершила соревнования, заняв 19-е место.