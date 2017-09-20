Сочи примет в 2019 году юношеский ЧМ по парусному спорту в классе RS: Х
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Юношеский чемпионат мира по парусному спорту 2019 года в классе RS: X состоится в Сочи, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта.
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Как отмечается, такое решение принято Международной ассоциацией парусного спорта в классе RS: Х. В голосовании принимали участие 26 представителей, по одному от каждой входящей в ассоциацию страны.
«Для проведения юношеского чемпионата мира 2019 года единогласно был выбран Сочи. Соревнование пройдет на базе центра подготовки сборных команд России ФГБУ «Юг Спорт», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что итальянский курорт Торболе опередил Сочи и Тяньцзинь (Китай) в борьбе за право провести взрослый чемпионат мира по парусному спорту в классе RS: Х в 2019 году.
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