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20 сентября 2017, 10:14 | Водные: Парусный спорт | Р-Спорт

Сочи примет в 2019 году юношеский ЧМ по парусному спорту в классе RS: Х

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Юношеский чемпионат мира по парусному спорту 2019 года в классе RS: X состоится в Сочи, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Юношеский чемпионат мира по парусному спорту 2019 года в классе RS: X состоится в Сочи сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Увеличить
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Как отмечается, такое решение принято Международной ассоциацией парусного спорта в классе RS: Х. В голосовании принимали участие 26 представителей, по одному от каждой входящей в ассоциацию страны.

«Для проведения юношеского чемпионата мира 2019 года единогласно был выбран Сочи. Соревнование пройдет на базе центра подготовки сборных команд России ФГБУ «Юг Спорт», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что итальянский курорт Торболе опередил Сочи и Тяньцзинь (Китай) в борьбе за право провести взрослый чемпионат мира по парусному спорту в классе RS: Х в 2019 году.
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