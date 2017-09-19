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19 сентября 2017, 17:41 | Водные: Парусный спорт | ТАСС

Россиянка Елфутина выиграла гонку на ЧМ по парусному спорту в классе RS: X

ТАСС, 19 сентября. Российская яхтсменка Стефания Елфутина выиграла одну из гонок на чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе RS: X, который проходит на острове Эносима в Японии.

Во вторник женщины провели три гонки. Елфутина в одной гонке одержала победу, в других двух финишировала пятой и восьмой. Другая российская яхтсменка Мария Сехпосян стала во вторник девятой, восьмой и четвертой.

В понедельник прошли две гонки. Елфутина в одной из гонок также одержала победу, а в другой стала пятой. Сехпосян финишировала 13-й и 12-й.

В общем зачете Елфутина занимает пятое место по итогам пяти гонок, в ее активе 12 очков. Сехпосян расположилась на 14-й позиции (33). Лидирует в общем зачете китаянка Пейна Чень (5;7), второе место занимает полька Зофия Ноцети- Клепацкая (7), Юнксю Лю из Китая — третья (10).

Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также двукратной медалисткой чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится 23 сентября.
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