Национальная парусная лига. Двойной подиум яхтсменов Санкт-Петербурга

Каждый коллектив провел на Волге по 12 гонок, и судьба медалей, как всегда, решилась в последний день. Погода проверяла яхтсменов на прочность и шпилевыми гонками, в первый день регаты, и 25 узловым ветром во второй, и нестабильным, заходисвым средним 10-узловым ветром в последний день, вмешивалось и достаточно сильное, 4 метра в минуту, волжское течение. Борьба в Лиге получилась настолько плотная, что судьба нескольких мест, в том числе первого, решалась по лучших приходам.

Бронзовыми призерами этапа стал экипаж Дмитрия Самохина Rocknrolla Sailing Team из Санкт-Петербурга. Это тоже лучший результат команды за 7 прошедших регат — Наконец-то яхтсменам удалось подняться на подиум, а не останавливаться 3 раза в шаге от него.

«Мы здорово наошибались в первый день, — рассказывает Самохин. — Потом расслабились, проанализировали акваторию и смогли подобрать нужные ключики, в итоге хорошо приходили к финишу в финальных гонках. Мы совсем недавно победили в чемпионате Европы в классе “Дракон”, но я скажу вам, что этой бронзе я радуюсь намного больше. В Лиге очень высокая конкуренция, все отлично организовано и мы счастливы сегодня, что попали на подиум».

Обладатели серебра и золота имели равенство очков, и все решалось по лучшим приходам, причем оба экипажа показали одинаковое количество первых и вторых мест в гонках. С серебром Нижегородского этапа уезжает экипаж Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной. Представители Северной столицы очень часто были в лидерах этапов, но ребятам не удавалось добраться призовых мест. Сейчас эта тенденция в прошлом.

«Для нас эта регата прошла довольно спокойно, — сказала Басалкина. — Через две недели мы уезжаем на финал Европейской лиги чемпионов представлять нашу страну на этой престижной регате, сейчас полным ходом готовимся, очень хотим не подвести наших болельщиков. Ну, а что касается Нижнего Новгорода, акватория похожа на нашу домашнюю, невскую, плюс мои ребята большие молодцы, четко работали всю регату».