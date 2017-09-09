Поломали голову. Итоги первенства России в олимпийских классах

6 дней напряженнейшей борьбы, взлетов и падений, красивых маневров и необязательных поломок материальной части — в яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилось первенство России по парусному спорту в олимпийских и международных классах.



Большая часть регаты прошла в условиях сильного (до 25 узлов), но нестабильного северо-восточного ветра. При такой погоде от спортсменов требовалась максимальная выносливость, хорошая физическая подготовка и техничное ведение лодки. К сожалению, для многих новичков соревнований такие условия оказались не по плечу: практически не выходили на старт девушки, гоняющиеся в классе 49FX, решили не испытывать судьбу многие гонщики, впервые пересевшие с класса «Лазер 4.7» на «Лазер Радиал».

По словам главного судьи Владимира Комеля, такие погодные условия идеально соответствовали высоким требованиям, предъявляемым к претендентам на места в сборной. «Отличная регата! Дуло очень хорошо, при этом ветер был довольно заходистый, поэтому гонщикам пришлось поломать голову. В итоге лучшие результаты показали те, кто не расслаблялся, постоянно анализировал ситуацию и понимал, откуда приходит порыв».

В большинстве классов судьи провели по 12 гонок, и только у 49-х их оказалось 15. Удачно выступили спортсмены из Санкт-Петербурга, практически в полном составе представляющие академию парусного спорта. У них пять первых мест (три — в виндсерфинге: в Techno U15 первыми стали Юлия Кавалерчик и Глеб Семилетов, в Techno U17 победил Артем Акимов, в классе «Лазер Радиал» U15 успешнее всех выступила Елизавета Боровкова, а в классе «Лазер Стандарт» среди юношей первенствовал Даниил Крутских).

Шесть петербуржцев отобрались в молодежные сборные России. Один из лучших юных «лазеристов» в стране Даниил Крутских в непривычном для себя классе «Лазер Стандарт» завоевал серебро, уступив более взрослому и опытному Кириллу Евфимьевскому из Анапы. Вторым сборником — уже в классе «Лазер Радиал» — стал Никита Мельников, лидировавший практически всю регату и лишь в последние два дня уступивший первенство Кириллу Терешкину из Краснодара.

Первым номером сборной U17 в классе «Лазер Радиал» стала Елизавета Боровкова. Еще три места в сборной отвоевали виндсерфингисты: в классе Techno U17 лишь в последний день «академик» Михаил Александров обошел своего соперника из Сочи Константина Кочканяна, в том же классе среди девушек в сборную отобралась Анастасия Щедрина. Последней представительницей сборной из Петербурга стала Евангелина Бойцова в классе Techno U15.



На втором месте по количеству первых мест (4) оказалась Москва (классы 49-й, Техно U17, 470 — в мужском и женском зачете), представители Краснодара увезли три золотых медали («Лазер Стандарт» + «Лазер Радиал» — U17 и U19).

В классе Techno U17 регату ожидаемо выиграл «академик» Артем Акимов — практически вся регата прошла под сильными ветрами — его излюбленной погодой. Второе место досталось его сокоманднику Павлу Михалеву, разрыв составил 33 очка. Впрочем, оба спортсмена уже весной достигнут совершеннолетия, поэтому места в сборной U17 отвоевали ребята, расположившиеся чуть ниже в турнирной таблице: москвич Антон Токарев, расположившийся на 3-й строчке и еще один «академик» Михаил Александров, «выгрызший» 4-е место у Константина Кочконяна из Сочи в последней гонке.



У девушек первой стала москвичка Яна Резникова, второй стала другая девушка из Москвы — Дана Косяк, которая тоже не проходит в сборную по возрасту. Бронза досталась Анастасии Щедриной.

В классе Techno U15 похожая ситуация: два первых места — в мужском и женском зачете всю регату удерживали «академики» Юлия Кавалерчик и Глеб Семилетов, но они не попали в сборную по возрастному цензу. В мужскую сборную отобрались два представителя Республики Башкортостан — Данила Динеев и Александр Анисимов, занявшие 3−4 места с большим отрывом. У девушек серебро досталось еще одной «академистке» Евангелине Бойцовой, а бронза отошла к москвичке Дарьей Банной.



В классе Лазер Радиал у юношей «академик» Никита Мельников в упорной борьбе проиграл борьбу за первое место в категориях U19 и U17 Кириллу Терешкину из Краснодара. Третьим стал москвич Иван Ликсанов. У девушек первой в категориях U21 и U19 стала опытная Мария Кислухина из Владивостока, серебро у Валерии Ломатченко из Азова Ростовской области, бронза у москвички Екатерина Береза. В категории U15 у девушек первое место досталось «академистке» Елизавете Боровкой, серебро у Ольги Книпович из Тольятти, бронза — Елизавете Фадиной из Москвы.

У тяжелого, но техничного Кирилла Евфимьевского не нашлось равных соперников в классе «Лазер Стандарт». Вторым в общем зачете и первым среди юношей стал лидер «академиков» Даниил Крутских, впрочем, ему это простительно — «Джуниор». Бронза в общем зачете и серебро среди юношей — у Андрея Матюшина из Таганрога. Третьим по юношам стал Андрей Яхонтов из Ростова-на-Дону.

В классе 420 Евгений Чесов и Аким Папышев из Азова доказали, что именно они являются лучшими гонщиками класса в России, победив с отрывом в 17 очков. Серебро в последний день отвоевали более стабильные Илья Гайдаенко/Богдан Шабаев из Владивостока, «академики» Марк Павлов/Виктор Плеханов стали лишь третьими.



У девушек первое место у финишировавших с большим очковым запасом Екатерины Ермаковой/Натальи Маркеловой из Тольятти, далее расположились Алеся Пирогова и Ксения Сарбучева из Москвы, на третьем месте еще один экипаж из Тольятти — Анастасия Сумарокова/Полина Сухова.



У 470-х не оказалось серьезных соперников у экипажа Тимофея Григорина-Рябова и Алексея Сафонова из Москвы. Серебро лишь в последней гонке отвоевали опытные «академики» Борис Кучеренко/Владислав Менчиков, бронза отошла к брату Кирилла Владимиру Евфимьевскому и Евгению Васильеву из Анапы. У девушек сильнее всех оказались минчанки Анастасия Кривцова и Александра Билык, но они гонялись вне зачетной группы. Первое место останется за Анной Илюхиной и Анастасией Пустынниковой из Москвы. Вторыми стали не совсем нестабильно выступающие Анастасия Филонова/Людмила Коваленко из Краснодара, Александра Лепина и Анастасия Новодережкина из Долгопрудного — третьи.

В классе 49-й экипаж Никиты Ушкова и Кирилла Бобошко из Москвы оказался стабильнее своих преследователей. Второе место досталось еще одному экипажу из Москвы — Денис Макаров/Кирилл Ельчанинов, менее опытные и легкие «академики» Артем Судаков/Александр Москвичев стали третьими.