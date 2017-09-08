Парусный спорт. Россияне победили на последнем этапе Nord Stream Race

Получившая свое название от одноименного трубопровода, соединившего Россию и Европу в 2012 году, в новом сезоне Nord Stream Race расширила свою географию и охватила пять стран. После старта в немецком Киле 25 августа, флот регаты посетил Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и финишировал 6 сентября в Санкт-Петербурге.

Последовательно участников принимали яхт-клубы с мировым именем: Norddeutscher Regatta Verein (Киль, Германия), Kongelig Dansk Yachtklub (Копенгаген, Дания), Kungliga Svenska Segelsällskapet (Стокгольм, Швеция), Helsingfors Segelklubb (Хельсинки, Финляндия) и Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Россия).

Отличительной чертой юбилейного сезона Nord Stream Race 2017 стал и состав участников. Вызов Балтики приняли пять команд, которые были сформированы яхт-клубами-победителями национальных парусных лиг своих стран. Это Deutscher Touring Yacht-Club (Германия), Frederikshavn Sejlklub (Дания), Cape Crow Yacht Club (Швеция), Nyländska Jaktklubben (Финляндия) и «Повелитель паруса — Европа» (Екатеринбург, Россия).

В распоряжение участников яхт-клуб Санкт-Петербурга предоставил флот яхт нового класса Club Swan 50 от всемирно известной финской верфи Nautor’s Swan. Интересно отметить, что Nord Stream Race 2017 стала первой регатой, где яхты этого монотипного класса будут соревноваться между собой в открытом море.

После старта регаты в немецком г. Киль ранними лидерами зачета стала команда из Германии. Молодой шкипер немцев Хью Брайшоу, известный по выступлениям в гонках одиночек в классе Figaro, привел свою команду первой в датскую столицу. Но далее удача отвернулась от немцев. Более они не выигрывали этапов, но хорошо выступали в прибрежных гонках. В Санкт-Петербург немецкая команда прибыла четвертой, а в общем зачете оказалась третьей.

После второго этапа главный зачет регаты возглавил шведский экипаж молодого шкипера Патрика Струэссона. Шведы были первыми в Стокгольме и в Хельсинки, чем практически обеспечили себе досрочную победу в состязании за главный приз Nord Stream Race 2017. В Санкт-Петербург шведы пришли третьими.

«Можно сказать, это наш первый опыт гонок открытого моря, и очень приятно, что мы победили в таком титулованном флоте, — говорит шкипер из Швеции, — у нас очень молодая команда, средний возраст экипажа — 28 лет, и наш яхт-клуб тоже создан недавно, поэтому, для нас это очень престижная победа».

Вторыми в общем зачете и на финише в Санкт-Петербурге закончили регату финны. Этот смешанный экипаж включал в себя как опытных участников гонок открытого моря, так и новичков. При этом, команда из Финляндии показала удивительно стабильный результат: два третьих прихода в этапах открытого моря, и два вторых.

Для датчан из яхт-клуба городка Фредериксхавн Санкт-Петербург стал уже почти родным. В августе эта команда вяла медаль квалификационного этапа Европейской парусной лиги, которая состоялась на Неве у Петропавловской крепости, и сейчас датчане снова в Северной столице. Правда, в отличие от остальных экипаж прибыл по суше — техническая проблема не позволила команде выступить на этапе Хельсинки-Санкт-Петербург. В общем зачете датчане пятые.

Для российской команды из Екатеринбурга регата сложилась неоднозначно. Команда долго искала секрет скорости новой лодки. Но победа в заключительном этапе подтвердила потенциал екатеринбуржцев.

«Мы долго шли к этой победе, мы верили, что у нас получится, — говорит шкипер команды Максим Таранов, — не всегда принимали правильные тактические решения, и скорости нам не хватало. Но сейчас, кажется, все составляющие успеха сошлись».

По словам шкипера, особенно приятно, что с победой команда пришла именно в Россию: «В этой регате, когда каждая команда однажды посещала свою страну, только шведам и нам удалось прийти к себе с победой», — подчеркивает Таранов.

В общем зачете российская команда яхт-клуба «Повелитель паруса» заняла четвертое место. Экипаж Таранова уступил немцам всего один пункт.