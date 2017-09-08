Парусный спорт. Россияне победили на последнем этапе Nord Stream Race
Победой российского экипажа в четвертом этапе завершилась балтийская регата открытого моря Nord Stream Race 2017. На своем пути участники посетили пять стран в рамках четырех этапов гонки. Победу в общем зачете празднует команда Kungliga Svenska Segelsällskapet из Швеции.
Получившая свое название от одноименного трубопровода, соединившего Россию и Европу в 2012 году, в новом сезоне Nord Stream Race расширила свою географию и охватила пять стран. После старта в немецком Киле 25 августа, флот регаты посетил Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и финишировал 6 сентября в
Последовательно участников принимали
Отличительной чертой юбилейного сезона Nord Stream Race 2017 стал и состав участников. Вызов Балтики приняли пять команд, которые были сформированы
В распоряжение участников
После старта регаты в немецком г. Киль ранними лидерами зачета стала команда из Германии. Молодой шкипер немцев Хью Брайшоу, известный по выступлениям в гонках одиночек в классе Figaro, привел свою команду первой в датскую столицу. Но далее удача отвернулась от немцев. Более они не выигрывали этапов, но хорошо выступали в прибрежных гонках. В
После второго этапа главный зачет регаты возглавил шведский экипаж молодого шкипера Патрика Струэссона. Шведы были первыми в Стокгольме и в Хельсинки, чем практически обеспечили себе досрочную победу в состязании за главный приз Nord Stream Race 2017. В
«Можно сказать, это наш первый опыт гонок открытого моря, и очень приятно, что мы победили в таком титулованном флоте, — говорит шкипер из Швеции, — у нас очень молодая команда, средний возраст экипажа — 28 лет, и наш
Вторыми в общем зачете и на финише в
Для датчан из
Для российской команды из Екатеринбурга регата сложилась неоднозначно. Команда долго искала секрет скорости новой лодки. Но победа в заключительном этапе подтвердила потенциал екатеринбуржцев.
«Мы долго шли к этой победе, мы верили, что у нас получится, — говорит шкипер команды Максим Таранов, — не всегда принимали правильные тактические решения, и скорости нам не хватало. Но сейчас, кажется, все составляющие успеха сошлись».
По словам шкипера, особенно приятно, что с победой команда пришла именно в Россию: «В этой регате, когда каждая команда однажды посещала свою страну, только шведам и нам удалось прийти к себе с победой», — подчеркивает Таранов.
В общем зачете российская команда
Официально шестой сезон Nord Stream Race завершает торжественная церемония награждения, где победители получат трофеи из рук командора
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