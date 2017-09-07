Стали известны победители первенства России по парусному спорту

Победителями соревнований стали:

«Лазер-стандарт» — Кирилл Евфимьевский,

«Лазер-радиал» — Кирилл Терёшкин и Мария Кислухина,

470 — Алексей Сафонов / Тимофей Григорин-Рябов и Анна Илюхина / Анастасия Пустынникова,

420 — Евгений Чесов / Аким Папышев и Екатерина Ермакова / Наталья Маркелова,

«49-й» — Никита Ушков / Кирилл Бобошко,

«49-й FX» — Анастасия Воронкова / Ангелина Маркова,

«Техно U17» — Артём Акимов и Яна Резникова,

«Техно U15» — Юлия Кавалерчик и Глеб Семилетов.