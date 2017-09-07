Стали известны победители первенства России по парусному спорту
В
Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в олимпийских и международных классах.
Победителями соревнований стали:
«Лазер-стандарт» — Кирилл Евфимьевский,
«Лазер-радиал» — Кирилл Терёшкин и Мария Кислухина,
470 — Алексей Сафонов / Тимофей
420 — Евгений Чесов / Аким Папышев и Екатерина Ермакова / Наталья Маркелова,
«49-й» — Никита Ушков / Кирилл Бобошко,
«49-й FX» — Анастасия Воронкова / Ангелина Маркова,
«Техно U17» — Артём Акимов и Яна Резникова,
«Техно U15» — Юлия Кавалерчик и Глеб Семилетов.
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