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7 сентября 2017, 10:24 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Стали известны победители первенства России по парусному спорту

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в олимпийских и международных классах.

Победителями соревнований стали:

«Лазер-стандарт» — Кирилл Евфимьевский,
«Лазер-радиал» — Кирилл Терёшкин и Мария Кислухина,
470 — Алексей Сафонов / Тимофей Григорин-Рябов и Анна Илюхина / Анастасия Пустынникова,
420 — Евгений Чесов / Аким Папышев и Екатерина Ермакова / Наталья Маркелова,
«49-й» — Никита Ушков / Кирилл Бобошко,
«49-й FX» — Анастасия Воронкова / Ангелина Маркова,
«Техно U17» — Артём Акимов и Яна Резникова,
«Техно U15» — Юлия Кавалерчик и Глеб Семилетов.
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