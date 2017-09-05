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5 сентября 2017, 9:38 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

«Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20

На Гарде завершился заключительный этап европейской серии World League по парусному спорту в классе Melges 20.

Участие в соревнованиях приняли 29 команд из Монако, Италии, Хорватии, Чехии, Японии и России.

Победу в регате одержали «Русские богатыри» Игоря Рытова (Константин Беспутин, Антон Сергеев, Вячеслав Мартынов). В рамках Russian Open (зачёт для российских команд) подиум с «Русскими богатырями» разделили RUS199 (Александр Андрианов, Александр Божко, Сергей Шевцов, Леонид Алтухов) и «ПИРогово» (Александр Ежков, Александр Екимов, Даниил Одинцов).

«Русские богатыри» также стали победителями европейской серии World League в классе Melges 20, сообщает официальный сайт ВФПС.
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80-летний король Норвегии принимает участие в ЧМ по парусному спорту

80-летний король Норвегии принимает участие в ЧМ по парусному спорту

ОСЛО, 15 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Король Норвегии Харальд V, в феврале этого года отпраздновавший 80-летие, принимает участие в чемпионате мира по парусному спорту в 8-метровом R-классе (8mR). Несмотря на возраст королевской гоночной яхты «Сира» и ее венценосного шкипера, они — опасные соперники для более молодых участников и современных яхт.
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