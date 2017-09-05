«Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20

ОСЛО, 15 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Король Норвегии Харальд V, в феврале этого года отпраздновавший 80-летие, принимает участие в чемпионате мира по парусному спорту в 8-метровом R-классе (8mR). Несмотря на возраст королевской гоночной яхты «Сира» и ее венценосного шкипера, они — опасные соперники для более молодых участников и современных яхт.