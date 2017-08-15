80-летний король Норвегии принимает участие в ЧМ по парусному спорту

По итогам трех из десяти запланированных регат экипаж Его Величества занимает 6-е место среди 28 участников турнира. В этом году чемпионат, который продлится до 20 августа, проходит у берегов норвежского острова Ханкё, где находится одна из загородных резиденций королевской семьи. Примечательно, что чемпионат мира 1983 года, который также принимала Норвегия, был приурочен к 80-летию отца Харальда V — короля Улафа V (1903−1991), который тогда также участвовал в регатах на борту «Сиры». Яхта была построена в 1938 году норвежским конструктором Юханом Анкером для Улафа, который тогда был еще кронпринцем. Она и ее копии, относящиеся к одноименному подклассу, до сих пор считаются одними из самых совершенных классических «восьмиметровиков».

Как и его отец, Харальд V стал завзятым яхтсменом еще в юности. Он неоднократно принимал участие в престижных международных турнирах и в 1987 году вместе со своим экипажем выиграл чемпионат мира в классе яхт-однотонников, а в 2005 завоевал титул чемпиона Европы в том же классе. До того, как занять норвежский престол, он трижды участвовал в Олимпийских играх в составе сборных скандинавского королевства — в 1964,1968 и 1972 годах. Самой успешной для него была мюнхенская Олимпиада, на которой его экипаж занял 8-е место в 5,5-метровом R-классе.

Олимпийская карьера родителя ныне царствующего норвежского монарха была значительно более успешной. Кронпринц Улаф завоевал золото Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме в классе 6-метровых яхт. Рулевым у него тогда был тот самый Юхан Анкер — уже опытный олимпиец и обладатель золота Стокгольма-1912, создававший яхты собственной конструкции, которые пользовались феноменальным успехом не только у норвежской, но у и европейской аристократии в целом.

«Восьмиметровики», к которым принадлежит созданная Анкером «Сира», долго считались яхтами для богачей. С 20-х годов прошлого века такие яхты — столь же быстрые, сколь и красивые — покупали себе Ротшильды, Сименсы и Круппы, а также члены королевских домов Испании, Норвегии и Швеции. До начала Второй мировой войны это был самый престижный в мире класс гоночных яхт, однако после Олимпийских игр 1936 года в Берлине он больше не включался в программу Олимпиад.