Парусный спорт. Лига чемпионов Европы стартовала в Петербурге

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Квалификационный этап Европейской парусной Лиги чемпионов собрал в Санкт-Петербурге 21 экипаж из 10 стран. Многие из команд прибыли в Северную столицу уже во второй раз. Это, к примеру, серебряные призеры квалификации 2016, экипаж Северогерманского гоночного союза из Гамбурга, команда яхт-клуба Бодензее, которая заняла в Санкт-Петербурге четвертое место, а затем, в финале в Порто Черво — второе, и ряд других команд.

Впервые Санкт-Петербург посетили команда итальянского Circolo Canottieri Aniene во главе с многократным чемпионом мира в классе Melges24 Лоренцо Брассани, экипаж яхт-клуба Антиб (Франция) с многократным чемпионом мира и Европы в классе 470 Софинаом Буве, польский экипаж Марека Станчика и другие титулованные яхтсмены.

Российский флот представлен четырьмя экипажами. Это победители Национальной парусной Лиги, экипаж из Екатеринбурга под управлением Сергея Мусихина, команда клуба «Семь футов» Владимира Липавского, экипаж Кирилла Подольского RUS7 и команда принимающего соревнования яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной.

Наверное, из уважения к столь представительному флоту Петербург порадовал участников прекрасной парусной погодой. Свежий ветер и теплое солнце позволили полностью выполнить программу первого дня. Борьба на дистанции была настолько плотной, что по результатам состоявшихся 18 гонок сразу четыре команды разделили первую строчку с равным количеством очков. Это финский экипаж Стефана Линдберга из яхт-клуба Аланских островов, французы с Сен-Кентен, и два российских экипажа — Липавского и Басалкиной.

«В целом, мы провели день ровно, я очень довольна как ребята настроились и работали сегодня, — говорит Анна Басалкина, — у нас практически все получалось. Только в заключительной гонке мы неудачно стартовали. Мы решили стартовать у левого знака, но там неожиданно “выключили” ветер. Пришлось возвращаться в центр линии, и, конечно, стартовать во втором эшелоне».

Важность старта для результата гонки на Неве у Петропавловской крепости подчеркивали и другие участники. «Я соревнуюсь здесь уже четвертый раз, поэтому, акватория мне хорошо знакома, — говорит тактик финской команды Стефан Линдберг, — на столь короткой дистанции после неудачного старта вряд ли у команды есть какие либо шансы».

Но не все экипажи согласились бы со столь категоричным заявлением финского спортсмена. Практически в каждой гонке происходила смена лидера. Кроме этого, была работа и для ампайров. В очень плотных огибаниях знаков случались даже столкновения.

«В предпоследней нашей гонке у нас произошел инцидент с итальянской командой Лоренцо Брассани, — продолжает Басалкина, — их лодка коснулась нашего корпуса во момент огибания, но мы действовали в рамках правил и давали итальянцам достаточно места. Просто течение Невы делает циркуляцию лодки немного другой, чем обычно. Вот итальянцы и не рассчитали».

Менее стабильно выступили экипажи из Екатеринбурга и Таганрога. Хорошо знакомый с местными условиями Сергей Мусихин записал в актив одну победу, но при этом несколько раз финишировал вне тройки. «Мы пока не нашли свой ритм, — говорит Мусихин, — надеюсь, завтра нам удастся выступить лучше».

Что касается команды RUS7 Кирилла Подольского, то у таганрожцев два прихода в тройке, но два фальстарта сильно испортили картину дня. Согласно программы соревнований, гонки у Петропавловской крепости продолжатся 12 августа. Запланировано проведение еще 18 гонок.