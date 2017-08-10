Футбол подождёт. Лига чемпионов приплыла на Неву под парусами
В
Санкт-Петербурге пройдёт этап европейской парусной Лиги чемпионов. Россию представят четыре команды из четырёх городов.
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В нынешнем году Питер футбольную Лигу чемпионов не увидит. Но с 11 по 13 августа в
Россия будет представлена четырьмя командами: из Екатеринбурга приедут победители Национальной парной лиги 2016 «Повелители паруса — Европа» Вячеслава Ермоленко, из Владивостока «Семь Футов — Ost Legal Sailing» Владимира Липавского (занявшие 2-е место в НПЛ 2016), из Таганрога «RUS-7» Кирилла Подольского, а также команда Академия парусного спорта
Парусная Лига чемпионов Европы — новое соревнование в календаре
В 2016 году парусная Лига чемпионов Европы продолжила свое развитие. Появился квалификационный раунд, в котором за путёвку в континентальный финал борются призёры национальных лиг (победители проходят в финал автоматически). Именно такой квалификационный раунд уже второй год подряд принимает
Среди участников нынешнего года команда Северогерманского гоночного союза —
В прошлом году квалификацию в
Соревнование при поддержке генерального спонсора компании «Газпрома» и автомобильного партнёра «Ауди Центр Петроградский» пройдёт в акватории у Петропавловской крепости. На пляже будет организована гоночная деревня и места для зрителей, все дни будут работать профессиональные комментаторы парусных гонок, пляжный волейбол, интерактивный стенд исторической верфи Полтава, альпинистский куб от «Высотного города».
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