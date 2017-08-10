Футбол подождёт. Лига чемпионов приплыла на Неву под парусами

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В нынешнем году Питер футбольную Лигу чемпионов не увидит. Но с 11 по 13 августа в Санкт-Петербурге состоится квалификационный этап европейской парусной Лиги чемпионов. В Северную столицу по приглашению Яхт-клуба Санкт-Петербурга и прибудет 21 команда представляющая лучшие яхт-клубы Германии, Дании, Италии, Норвегии, Голландии, Швейцарии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции.

Россия будет представлена четырьмя командами: из Екатеринбурга приедут победители Национальной парной лиги 2016 «Повелители паруса — Европа» Вячеслава Ермоленко, из Владивостока «Семь Футов — Ost Legal Sailing» Владимира Липавского (занявшие 2-е место в НПЛ 2016), из Таганрога «RUS-7» Кирилла Подольского, а также команда Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной.

Парусная Лига чемпионов Европы — новое соревнование в календаре яхт-клубов Старого света. К началу 2016 года 14 стран Европы располагали регулярными сериями клубных соревнований, которые начали именоваться Национальными парусными Лигами. А далее появилась единая Лига чемпионов Европы. Первая встреча победителей национальных серий состоялась осенью 2015 года в Порто Черво на Сардинии.

В 2016 году парусная Лига чемпионов Европы продолжила свое развитие. Появился квалификационный раунд, в котором за путёвку в континентальный финал борются призёры национальных лиг (победители проходят в финал автоматически). Именно такой квалификационный раунд уже второй год подряд принимает Яхт-клуб Санкт-Петербурга в августе.

Среди участников нынешнего года команда Северогерманского гоночного союза — яхт-клуба, поддерживающего тесные отношения с российской парусной общественностью. В прошлом году немцы были вторыми на Неве. Повторно в Санкт-Петербург прибудут швейцарцы из яхт-клуба Боденского озера, команды клубов WV Almere Centraal и R.R. & Z.V. Maas en Roer из Нидерландов, итальянцы, поляки, датчане, и многие другие.

В прошлом году квалификацию в Санкт-Петербурге прошли 24 команды. Участники регаты назвали гонки в Северной столице одновременно и сложными, и увлекательными, а уникальная архитектура центра города стала отличной декорацией соревнований.

Соревнование при поддержке генерального спонсора компании «Газпрома» и автомобильного партнёра «Ауди Центр Петроградский» пройдёт в акватории у Петропавловской крепости. На пляже будет организована гоночная деревня и места для зрителей, все дни будут работать профессиональные комментаторы парусных гонок, пляжный волейбол, интерактивный стенд исторической верфи Полтава, альпинистский куб от «Высотного города».